Услуги металлообработки

Наименование услуги Стоимость услуги, руб Вид металлообработки Стоимость услуги Цены на лазерную резку От 16 рублей за 1 м.п. Цены на гибку металла От 11 рублей за 1 гиб Цены на ротационную вытяжку металла От 1200 рублей Цены на плазменную резку От 18 рублей за м.п. Цены на вальцовку металла Под заказ Цены на токарно-фрезерную металлообработку Под заказ Цены на дробеметную обработку металла Под заказ Цены на покраску металлоконструкций Под заказ Цены на сварочные работы по металлу Под заказ

Производственная компания «Металлоцентр» дает своим клиентам возможность заказать услуги по производству необходимых вам деталей в любых объемах. Мы работаем как с типовыми проектами, так и с уникальными изделиями по вашим чертежам. Наша компания предоставляет на заказ все виды услуг металлообработки в Москве на доступных условиях и обеспечивает современный сервис.

Применяемые технологические процессы

По вашему заказу мы производим все виды обработки металла:

резку;

гибку;

полировку;

шлифовку;

покраску;

фрезерование;

цинкование;

сварку и другие.

Если этого требует технический процесс, мы применяем современное оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ), а также полуавтоматические и ручные станки (фрезерные, токарные и другие). Это позволяет нам обеспечить высокий уровень точности и исключить производственный брак. В распоряжении компании «Металлоцентр» имеется специализированный цех металлообработки. Выполнение заказов мы поручаем только специалистам с соответствующей квалификацией. Степень профессионализма нашего персонала подтверждается соответствующими допусками и лицензиями.

Основное преимущество нашей компании — это высокие производственные мощности. Они дают нам возможность работать с различными металлами и сплавами, в том числе алюминием, разными видами стали (конструкционной, броневой, черной, нержавеющей, углеродистой), чугуном, сплавами железа, дюралюминием, титаном, медью, латунью. У нас вы также можете заказать обработку пластика, плитки, акрила, оргстекла.

Порядок сотрудничества

Для того чтобы заказать работы по металлообработке, вам необходимо связаться с нашим менеджером по телефону, с помощью формы на сайте или по электронной почте. Наш специалист поможет вам с формированием заказа и расскажет о порядке предоставления чертежей, если это нужно для работы производства. После этого начинается изготовление необходимой партии металлопроката. Современное оборудование и профессиональные сотрудники позволяют нам уменьшить время и издержки при производстве, исключить брак и обеспечить необходимый уровень точности. Как только ваш заказ будет выполнен, он будет отправлен в указанный вами пункт. Благодаря развитой логистике мы обеспечим его доставку в сжатые сроки.

Расчет цены

Стоимость металлообработки зависит от ряда факторов, среди которых:

объем партии изделий;

количество процедур и циклов производства;

особенности материала;

общая сложность работ.

Ваши преимущества от работы с нами

Надежность и опыт. Наша компания работает с 2004 года и за это время стала надежным партнером различных предприятий и государственных организаций.

Наша компания работает с 2004 года и за это время стала надежным партнером различных предприятий и государственных организаций. Высокая скорость и качество. Мы сотрудничаем с ведущими поставщиками металлопроката и используем современную технику, которую регулярно модернизируем.

Мы сотрудничаем с ведущими поставщиками металлопроката и используем современную технику, которую регулярно модернизируем. Налаженная логистика. Мы стремимся к тому, чтобы времени между приемом заказа и доставкой готовой партии проходило как можно меньше. Мы достигаем этого за счет высокопроизводительного оборудования и опытных сотрудников.

Мы стремимся к тому, чтобы времени между приемом заказа и доставкой готовой партии проходило как можно меньше. Мы достигаем этого за счет высокопроизводительного оборудования и опытных сотрудников. Доступные цены. Предлагаем каждому заказчику понятные формулы ценообразования и детализируем все расходы.

Предлагаем каждому заказчику понятные формулы ценообразования и детализируем все расходы. Эталонный сервис. Мы помогаем каждому клиенту выбрать оптимальный вариант с точки зрения скорости, стоимости, качества и других показателей. Обеспечиваем доставку по всей России, по Москве и Московской области, работаем в срок от 1 дня.

Преимущества обработки металла на станках с ЧПУ

Данная технология появилась относительно недавно и уже стала стандартом для ведущих предприятий России. Важной особенностью обработки на станках ЧПУ является полная автоматизация всех процессов. Оборудование действует по заложенной программе, обеспечивая при этом высокий уровень точности.

Главное достоинство станков с ЧПУ — возможность исключить из работы «человеческий фактор». Это позволяет практически полностью исключить брак и существенно повысить точность, что особенно актуально при производстве фигурных конструкций и ответственных деталей.

К другим особенностям станков с ЧПУ относятся:

Возможность обработки детали одновременно в нескольких плоскостях. Работа может проводиться без регулярной смены положения заготовки. Автоматический контроль скорости вращения инструмента и степени его износа. Возможность производства деталей сложной конфигурации. Автоматическое охлаждение заготовки при необходимости. Возможность работы с поверхностями с высокими уровнями кривизны.

Чтобы заказать работы по обработке металла любой сложности, свяжитесь с нами по телефонам в Москве +7 (495) 730-222-4, +7 (985) 540-01-00 или оставьте заявку на сайте.