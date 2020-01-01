Услуги металлообработки

Основное производство, г. Липецк
Производство в МО, г.Балашиха
Офис в Москве:
Рязанский проспект, 8а
+7 (495) 730-222-4
Заводской диспетчер
+7 (985) 540-01-00
|Наименование услуги
|Стоимость услуги, руб
|Вид металлообработки
|Стоимость услуги
|Цены на лазерную резку
|От 16 рублей за 1 м.п.
|Цены на гибку металла
|От 11 рублей за 1 гиб
|Цены на ротационную вытяжку металла
|От 1200 рублей
|Цены на плазменную резку
|От 18 рублей за м.п.
|Цены на вальцовку металла
|Под заказ
|Цены на токарно-фрезерную металлообработку
|Под заказ
|Цены на дробеметную обработку металла
|Под заказ
|Цены на покраску металлоконструкций
|Под заказ
|Цены на сварочные работы по металлу
|Под заказ
Производственная компания «Металлоцентр» дает своим клиентам возможность заказать услуги по производству необходимых вам деталей в любых объемах. Мы работаем как с типовыми проектами, так и с уникальными изделиями по вашим чертежам. Наша компания предоставляет на заказ все виды услуг металлообработки в Москве на доступных условиях и обеспечивает современный сервис.
По вашему заказу мы производим все виды обработки металла:
Если этого требует технический процесс, мы применяем современное оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ), а также полуавтоматические и ручные станки (фрезерные, токарные и другие). Это позволяет нам обеспечить высокий уровень точности и исключить производственный брак. В распоряжении компании «Металлоцентр» имеется специализированный цех металлообработки. Выполнение заказов мы поручаем только специалистам с соответствующей квалификацией. Степень профессионализма нашего персонала подтверждается соответствующими допусками и лицензиями.
Основное преимущество нашей компании — это высокие производственные мощности. Они дают нам возможность работать с различными металлами и сплавами, в том числе алюминием, разными видами стали (конструкционной, броневой, черной, нержавеющей, углеродистой), чугуном, сплавами железа, дюралюминием, титаном, медью, латунью. У нас вы также можете заказать обработку пластика, плитки, акрила, оргстекла.
Для того чтобы заказать работы по металлообработке, вам необходимо связаться с нашим менеджером по телефону, с помощью формы на сайте или по электронной почте. Наш специалист поможет вам с формированием заказа и расскажет о порядке предоставления чертежей, если это нужно для работы производства. После этого начинается изготовление необходимой партии металлопроката. Современное оборудование и профессиональные сотрудники позволяют нам уменьшить время и издержки при производстве, исключить брак и обеспечить необходимый уровень точности. Как только ваш заказ будет выполнен, он будет отправлен в указанный вами пункт. Благодаря развитой логистике мы обеспечим его доставку в сжатые сроки.
Данная технология появилась относительно недавно и уже стала стандартом для ведущих предприятий России. Важной особенностью обработки на станках ЧПУ является полная автоматизация всех процессов. Оборудование действует по заложенной программе, обеспечивая при этом высокий уровень точности.
Главное достоинство станков с ЧПУ — возможность исключить из работы «человеческий фактор». Это позволяет практически полностью исключить брак и существенно повысить точность, что особенно актуально при производстве фигурных конструкций и ответственных деталей.
К другим особенностям станков с ЧПУ относятся:
Чтобы заказать работы по обработке металла любой сложности, свяжитесь с нами по телефонам в Москве +7 (495) 730-222-4, +7 (985) 540-01-00 или оставьте заявку на сайте.
Широкий ассортимент продукции: 95 групп,
и более 19300 товаров.
Гибкая ценовая политика. Кредитная линия постоянным клиентам.
Высокий профессионализм менеджмента и сотрудников компании.
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